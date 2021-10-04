В Японии утвердили состав нового правительства

Состав правительства объявил новый генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Император Японии Нарухито утвердил состав нового правительства Японии, которое возглавил премьер-министр Фумио Кисида, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство Киодо, официальная церемония по этому случаю прошла в императорском дворце в Токио.

Утверждение состава кабинета министров императором - обязательная процедура, которая проводится в соответствии с конституцией Японии. В ходе церемонии министры по очереди получают от императора специальный документ - извещение о назначении с подписью монарха. На мероприятии также присутствовали спикеры обеих палат парламента и бывший премьер-министр Ёсихидэ Суга, - говорится в сообщении.

Глава МИД Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси сохранили свои посты в правительстве Кисиды. Коити Хагиуда, занимавший пост главы министерства образования, культуры, спорта, науки и технологии, возглавил министерство экономики, торговли и промышленности.

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Кроме того, в состав правительства нового премьер-министра Японии вошли три женщины. Сэйко Нода, которая соперничала с Кисидой за пост главы председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), была назначена министром по проблемам низкой рождаемости и министром по проблемам регионов. Недавно созданное государственное министерство по цифровизации возглавит Карэн Макисима, а Норико Хориути будет курировать продолжающуюся в стране вакцинацию от нового коронавируса.

Новым главой Минфина стал бывший министр, ответственный за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Сюнъити Судзуки. В правительстве Кисиды также появился новый пост министра экономической безопасности, призванный, в частности, пресекать утечки технологических секретов, - его возглавил Такаюки Кобаяси.

Обе палаты японского парламента большинством голосов избрали Фумио Кисиды новым. 29 сентября он занял должность главы правящей ЛДП. Выборы нового председателя прошли в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги, который был назначен на этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ.

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