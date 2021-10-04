Также ожидается понижение температуры воздуха.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 5 октября в Казахстане, передает zakon.kz.

Отрог северо-западного антициклона продолжит смещаться на территорию страны, вызывая дальнейшее понижение температуры воздуха. Однако уходящий циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на северные, центральные и восточные области Казахстана – пройдут осадки (дождь, снег), ожидается усиление ветра, на севере с низовой метелью, туман, гололед, - сообщили в РГП "Казгидромет".

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидается туман.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман, днем на юго-западе области и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

Утром и днем на западе, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Кызылординской области ожидается усиление ветра ночью на севере 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с.

На юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, юге Атырауской, на юге Актюбинской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидаются на севере туман, днем на юге усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью на юго-востоке гололед, днем на востоке усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман, гололед, днем на севере области усиление ветра 15-20 м/с.

В северной половине Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на западе усиление ветра 15-20 м/с.

В Нур-Султане переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром гололед. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха -1-3°С, днем 0,+2°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +18+20°С.

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