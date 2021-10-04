Как выглядит Мактааральский район после наводнения

За 3 месяца регион получил небывалые 30 млрд тенге инвестиций.

Обновленный Мактаарал встречает гостей.

Несколько вагонов стройматериалов на возведение школы в новом микрорайоне, куда переехали около 400 семей после прошлогоднего наводнения, прибыли в качестве помощи из соседнего Узбекистана.

Чтобы встретиться с мактааральцами и увидеть сегодняшнюю ситуацию, специально приехали министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Т. Худайбергенов и министр водного хозяйства РК Ш. Хамраев. Вместе с акимом Туркестанской области Шукеевым прибывшие гости разделили радость мактааральцев.

Мы видим какие положительные изменения произошли здесь, как благополучно развивается район. Благодаря единству и труду Мырзакент стал современным центром. Желаю всем семьям успехов, благополучия, - сказал Худайбергенов.

"Мы рады нашей очередной встрече с вами. Как известно, чрезвычайная ситуация, произошедшая в прошлом году, оказалась непростой для обеих братских стран. Как известно, при поддержке Первого Президента страны - Елбасы Нурсултана Назарбаева, который сразу же отреагировал на эту ситуацию и обеспокоенный судьбой мактааральцев, под непосредственным контролем главы государства Касым-Жомарта Токаева, Мактаарал был поддержан на государственном уровне. Ни один человек не остался без заботы и внимания. Вся страна протянула руку помощи. На ликвидацию последствий паводка приехали сотрудники из соседнего Узбекистана. Мы всегда вместе с братским узбекским народом в светлые времена и в минуты испытаний. Как говорится,только единый и крепкий народ побеждает все трудности, а это испытание стало ярким свидетельством сплоченности наших людей. Пусть трудности остаются позади, а в каждой семье будет много счастливых дней", - сказал аким области.

Мырзашольцы, собравшиеся в новой школе, с гордостью отметили, что Мактаарал еще больше преобразился и стал краше. И в трудные времена никто не стал искать себе в других местах спокойной жизни. Все пережили вместе на родной земле.

На сегодня все трудности уже позабыты, и родной край процветает как никогда. Сколько было построено новых зданий, лечебных учреждений. Вокруг все озеленили и наш район стал еще красивее. С народом Узбекистана мы дружим веками. Это братская страна. Мы люди, которые пили воду из одного источника и дышали одним воздухом. А в беде протягивают руку помощи и делятся с нами хорошими событиями, - говорит Айнаш Инкар, жительница села Мырзакент.

Для жителей Мактаарала сейчас созданы все условия. Восстановлена не только их прежняя жизнь, но стали намного лучше бытовые условия людей. По прямому поручению Главы правительства Аскара Мамина для 28 семей, которые временно жили в аварийном общежитии, здании старого детского сада, бане, было предоставлено жилье в новом микрорайоне, где они отпраздновали новоселье. Одна из таких новоселов - Шолпан Боранова.

Беда, к счастью, от нас ушла и наступили светлые дни. У меня никогда не было своего жилья, после наводнения в моей жизни случилось чудо – мне выдали новое жилье. Это большая радость. Думала всю жизнь буду жить в аварийных зданиях. Я благодарна всем казахстанцам, властям, создавшим нам такие хорошие условия. Нас не оставили в беде одних, - говорит мать троих детей.

В 400 жилые дома нового микрорайона общей площадью 70 гектаров переехали жители населенных пунктов Женис, Жанатурмыс и Достык. Задействована вся инженерная инфраструктура. Обеспечена питьевая вода, свет, отопление и канализация, проложено 9 километров дорог. Есть высокоскоростной интернет. Построен новый детский сад на 280 мест, врачебная амбулатория, полицейская опора. Также были представлены детские игровые площадки и парк площадью 5,5 га, 2 спортивные площадки. А сетевой парк и цветники украшают вид нового микрорайона.

Напомним, в мае 2020 года было разрушено Сардобинское водохранилище в Узбекистане, в результате чего подтоплены села Мактааральского района. Было объявлено чрезвычайное положение, для проведения аварийно-спасательных работ первоначально было задействовано 986 человек, 10 единиц плавсредств, 180 единиц техники. Более 30 тысяч человек своевременно эвакуированы в безопасную зону и размещены в 24 эвакуационных местах. Мактааралу тогда помогала вся страна.

На помощь в борьбе с последствиями стихийного бедствия пришли более 100 единиц спецтехники и 200 человек из соседней страны. Отряд из Узбекистана провел очистку и откачку воды, которая распространилась по населенным пунктам. Сейчас восстановлены посевные площади, соседняя страна участвовала также и обработке хлопка. Весомый вклад в поддержку пострадавшим внесли акция "Біз біргеміз", инициированная Елбасы, при координации партии "Nur Otan" на республиканском уровне, была создана по инициативе молодежи волонтерский штаб "Біргеміз, Мактаарал!". Не остались в стороне журналисты, предприниматели области и общественники. Гуманитарная помощь пришла из всех областей, городов страны.

По поручению главы государства на каждого жителя подтопленной зоны, т. е. 6214 человеку, из бюджета республики перечислены средства по 100 тыс. тенге. Фонд "Булат Утемуратов" выделил 6 млн долларов на строительство домов для пострадавших. Из фонда предпринимателя Алишера Усманова перечислено 5,2 млн долларов для эвакуированных жителей. Эти средства были распределены по 1000 долларов США 5202 семьям (30 420 человек). Владельцам почти 5700 га подтопленных посевных площадей выделено выделена компенсация в размере 1,142 млрд тенге. Гражданам, потерявшим домашних животных во время чрезвычайной ситуации, расходы на скот были полностью оплачены. Им предложили компенсацию через корпоративный Социальный фонд "Туркестан".

За 3 месяца регион получил небывалые 30 млрд тенге инвестиций. Тысячи людей были трудоустроены. Для жителей трех населенных пунктов, пострадавших от прорыва плотины Сардобинского водохранилища, был построен новый микрорайон в Мырзакенте. Из 386 домов 196 жилья построено за счет резерва Правительства, 150 домов - на средства фонда Булата Утемуратова. 52 жилых строения возведены при поддержке фонда "Біргеміз" партии Nur Otan и фонда "Саликалы ұрпақ".

А дома жителей затопленных сел Оргебас и Фирдоуси были восстановлены в этом же поселении. На сегодня они построили дома современного типа по своему проекту. С учетом спроса жителей выделена компенсация каждой семье в размере 17 млн. тенге. Так, в селе Оргебас построено 209 новых домов, в Фирдоуси-327. В Фирдоуси обновили системы питьевой воды и отремонтировали 13 улиц. Также отремонтирована школа на 600 мест. Обновлены системы питьевой воды и в селе Оргебас.

Отремонтированы четыре улицы, построены врачебная амбулатория и полицейский пункт. Затопленным сельским школам в прошлом году спонсорами предоставлено 136 ноутбуков и 110 планшетов. Из резерва правительства выделено 4095 единиц компьютерных средств.

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