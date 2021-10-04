QazVac мы будем направлять в Афганистан и другие страны - Токаев

Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что 16 сентября был запущен промышленный розлив в объеме 100 тыс. доз.

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Жамбылскую область началась с ознакомления с деятельностью биофармацевтического завода по производству вакцины QazVac при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности, расположенного в пос. Гвардейский Кордайского района Жамбылской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

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Президенту показали технологическую линию производства вакцин, лабораторное оборудование и мобильные реакторы.

Генеральный директор института Кунсулу Закарья доложила о планах по дальнейшему развитию НИИ проблем биологической безопасности.

Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции, вакцины против гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита и других инфекционных заболеваний.

Планируется ежегодно производить от 30 до 60 млн доз биофармацевтических препаратов. Общая стоимость проекта - 15,6 млрд тенге.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что 16 сентября был запущен промышленный розлив в объеме 100 тыс. доз.

Среди стран СНГ только Казахстан и Россия наладили производство вакцин против COVID-19.

В беседе с сотрудниками завода президент Казахстана, отметив важность проекта, выразил уверенность в том, что отечественная вакцина внесет значительный вклад в борьбу с коронавирусом и укрепление здоровья населения.

Поздравляю всех вас, это действительно большое достижение. Это очень нужное производство для нашей страны. Основная работа выполнена. В следующем году мы продолжим выпуск. Эту вакцину мы будем направлять в качестве гуманитарной помощи в Афганистан и другие мусульманские страны. Наша вакцина получает признание в мире, за что я благодарю вас. Это очень сложный производственный процесс. На запуск подобного предприятия за рубежом уходит три-четыре года, а мы смогли наладить работу за девять месяцев. Государство высоко ценит ваш труд. Касым-Жомарт Токаев

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