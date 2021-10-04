Ведущая солистка театра "Астана Опера" получила звание народной артистки Башкортостана

Каждый год солистка расширяет географию своих гастролей.

Альфия Каримова удостоилась почетного звания "Народный артист Республики Башкортостан". В рамках трехдневного официального визита в Казахстан Глава Башкортостана Радий Хабиров лично вручил награду певице.

Важно отметить, что в столичном театре ведущая солистка трудится с момента его открытия. В 2015 Альфия Каримова получила премию The opera ball award в номинации "Лучший женский голос". В копилке наград певицы множество побед в международных конкурсах, в числе которых - Международный конкурс молодых оперных певцов им. Н.Римского-Корсакова (Санкт-Петербург, Россия, 2006), Международный конкурс им. Ф.Виньяса (Барселона, Испания, 2007). Она - номинант национальной театральной премии "Золотая маска" (Россия). А также в 2007 году Альфия стала обладательницей Гран-при Международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой.

Ее часто приглашаю в качестве члена жюри международных конкурсов вокалистов. Так, Альфия Каримова не раз оценивала талантливых певцов в Великобритании, России и Казахстане.

Оперная певица ведет активную педагогическую деятельность. Студенты КазНУИ любят своего преподавателя кафедры вокального искусства и дирижирования.

Каждый год солистка расширяет географию своих гастролей. Ее имя часто можно встретить на афишах концертных залов и театров в Италии, Испании, Нидерландах, США, Канаде, Турции, Великобритании, Южной Корее, России и странах СНГ.

Коллектив "Астана Опера" во главе с директором театра поздравил ведущую солистку Альфию Каримову с важным событием в ее творческой жизни – получением звания "Народный артист Республики Башкортостан", пожелав ей новых ярких свершений.

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