Павлодарец выбросился с балкона 16-го этажа

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Личность мужчины устанавливается.
В Павлодаре мужчина спрыгнул с балкона высотного дома, передает zakon.kz.
Во дворе дома по пр. Н. Назарбаева, 52 обнаружен труп мужчины, который совершил самоубийство, выпрыгнув с общего балкона, расположенного на 16 этаже дома. Проводится проверка, – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.
Назначены экспертизы. Личность мужчины устанавливается.
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