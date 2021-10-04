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Павлодарец выбросился с балкона 16-го этажа

Фото: 2gis.kz 4 октября 2021, 16:46

Личность мужчины устанавливается.

В Павлодаре мужчина спрыгнул с балкона высотного дома, передает zakon.kz.

Во дворе дома по пр. Н. Назарбаева, 52 обнаружен труп мужчины, который совершил самоубийство, выпрыгнув с общего балкона, расположенного на 16 этаже дома. Проводится проверка, – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Назначены экспертизы. Личность мужчины устанавливается.

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