В Шымкенте наградили участников программы "Медаль Елбасы"

Высокой награды удостоились пятеро лучших участников.

Торжественное мероприятие состоялось в городском филиале партии "Nur Otan" и было приурочено к 30-летию Независимости Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Бронзовые медали Елбасы получили пятеро лучших участников.

Организаторами выступили "Конгресс молодежи Казахстана" совместно с "Академией Елбасы". Участники представляют разные отрасли, и каждый из них продемонстрировал свои коммуникативные способности по семи направлениям: спорт, навыки и талант, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, туристические походы и трудовая практика.

Целью данного мероприятия является создание условий для расширения образовательных, творческих, культурных и других способностей и талантов каждого участника независимо от возраста и места жительства.

- Для меня этот проект открыл новые возможности, новую среду общения. Победа в программе "Медаль Елбасы" будет преимуществом при поступлении в высшие учебные заведения. Хочу выразить особую благодарность организаторам данного мероприятия, - поделилась обладательница бронзовой медали Лаура Бораш.

Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" ШГФ Жанар Бектаева вручила "Медаль Елбасы" участникам проекта - Гульнур Утебек, Малике Сахымбек, Лауре Бораш, Севаре Султанмуратовой, Сымбат Сайдулла.

Модератором мероприятия выступила руководитель КГУ "Шымкент Дарын орталығы" Раушан Джеренова.

Программа "Медаль Елбасы" ориентирована на детей и молодежь Казахстана с целью привлечения их к активному участию в жизни общества и государства. Она выдвинута по инициативе Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева в поддержку активной, креативной и талантливой молодежи.

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