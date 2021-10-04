Снег ожидается в Алматы 

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Прогноз погоды в Алматы на 5-7 октября.
Синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 5-7 октября, сообщает zakon.kz.
5 октября переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 13-15 тепла.6 октября переменная облачность, осадки, ночью сильные (дождь, мокрый снег). Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 4-6 тепла.7 октября облачно, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 2-4 тепла.
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