Грузия не планирует передавать Саакашвили Украине

Вице-премьер Тея Цулукиани заявила, что политик отсидит тюремный срок в Грузии.

Грузинская сторона не собирается передавать Украине экс-президента Михаила Саакашвили для отбывания тюремного срока. Об этом 4 октября заявила вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Она также отметила, что бывший президент Грузии отсидит свой тюремный срок в Грузии.

Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого, – заявила Цулукиани.

Комментируя вопрос о возможной экстрадиции Саакашвили, вице-премьер пояснила, что такое может произойти только в том случае, если человек, выдачу которого требует другая сторона, привлечен там к уголовной ответственности. В данном случае, как подчеркнула Цулукиани, экс-лидера к уголовной ответственности на Украине не привлекали.

Поэтому разговоры об экстрадиции являются правовым бессмыслием, то есть нонсенсом, – заключила она.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию из Украины. На родине против экс-президента возбуждены четыре уголовных дела. Заочно его приговорили к девяти годам колонии.

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По словам премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-президент сможет вернуться на Украину, когда отсидит свой срок. При этом в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев приложит все усилия для возвращения Саакашвили.

Бывший грузинский лидер заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.

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