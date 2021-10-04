В Уральске педофил заманил восьмилетнюю девочку к себе домой

Ребенок остался на улице без присмотра родителей.

Преступник расположил к себе ребенка, купив ему мороженое, передает zakon.kz.

Восьмилетняя девочка, которая осталась на улице без присмотра родителей, подверглась насильственным действиям сексуального характера. Преступник для расположения ребенка купил ей мороженое, а затем обманным путем заманил к себе домой и там в течение нескольких часов совершал противоправные действия. В настоящее время прокуратурой подозреваемый предан суду, - цитирует старшего помощника прокурора ЗКО Асель Беркалиеву издание "Мой город".

Еще одной жертвой извращенца стала девочка-подросток. Она подверглась нападению, когда возвращалась домой.

Мужчина, находясь около железной дороги, заметил девочку-подростка, которая шла в сторону дома, подбежал к ней и против ее воли совершил развратные действия. Судом он признан виновным и осужден к 12 годам лишения свободы, - прокомментировала Беркалиева.

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