Полиция и КНБ провели спецоперацию в Алматинской области

20-летний парень занимался незаконным приобретением, сбытом, хранением и перевозкой огнестрельного оружия.

В ходе проведенной в Алматинской области спецоперации полицейские изъяли оружие и боеприпасы, сообщает zakon.kz.

30 сентября в Карасайском районе сотрудниками УПЭ ДП Алматинской области совместно с ДКНБ города Алматы и Алматинской области задержан сторонник деструктивного религиозного течения.

20-летний парень занимался незаконным приобретением, сбытом, хранением и перевозкой огнестрельного оружия. Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 287 ч.1 УК РК. В ходе обыска дома подозреваемого было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, видеокассеты и литература религиозного содержания. пресс-служба ДП Алматинской области

По делу назначены экспертизы. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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