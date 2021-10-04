О масштабном сбое в Telegram сообщили пользователи

В последнее время неполадки в работе Telegram участились.

4 октября в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой, сообщает zakon.kz.

Пользователи массово жалуются на проблемы в работе и ошибки, передает портал Downdetector.

Зафиксировано 129 обращений из разных стран. При этом 59% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 23% — на проблемы с отправкой сообщений, еще 18% — на ошибки при подключении к серверу.

В последнее время неполадки в работе Telegram участились. Так, пользователи сообщали о сбоях 8, 15 и 20 сентября.

В конце сентября основатель мессенджера Павел Дуров объявил о масштабном обновлении Telegram. Тогда он обещал, что пользователи заметят безошибочную работу новой версии.

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