Президент Казахстана поздравил нового премьер-министра Японии

Касым-Жомарт Токаев пожелал Фумио Кишиде неиссякаемой энергии, удачи на ответственном посту, а дружественному японскому народу – благополучия.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Фумио Кишиду по случаю его избрания на пост премьер-министра Японии, сообщает zakon.kz.со ссылкой на Акорду.

Желаю, чтобы Ваши благородные дела и начинания, направленные на дальнейшее процветание Японии и повышение авторитета страны в мировом сообществе, всегда были успешными. Подтверждаю готовность приложить совместные усилия для дальнейшего укрепления нашего взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах и стремление поднять расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и Японией на более высокие рубежи, – говорится в поздравительной телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Фумио Кишиде неиссякаемой энергии, удачи на ответственном посту, а дружественному японскому народу – благополучия.

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