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Жестокое избиение на дороге в Актау попало на видео

Фото: pixabay.com 4 октября 2021, 19:57

Инцидент произошел в Актау 4 октября.

Ранее видео драки, предположительно имевшей место в Актау, распространилось в мессенджерах, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в Актау 4 октября.

Примерно в 16.30 на пульт дежурного 102 Управления полиции Актау поступил вызов от жителей, что в шестом микрорайоне около 37 дома происходит групповая драка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Участники драки задержаны и доставлены в Управление полиции, - прокомментировали в пресс-службе ДП области.

Как выяснилось, потасовкой закончилось употребление алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". Расследование продолжается.

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