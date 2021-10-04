Нурмагомедов ответил о критике в свой адрес из-за ринг-герлз

Он подчеркнул, что он сам принимает решения в своем промоушне Eagle FC и ему все равно, что о его высказывании думают другие люди.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов объяснил свое мнение о ненужности девушек, показывающих номер раунда (ринг-герлз), сообщает zakon.kz.

Он подчеркнул, что он сам принимает решения в своем промоушне Eagle FC и ему все равно, что о его высказывании думают другие люди, передает Islam Channel.

У меня есть свой промоушен, и кто-то спросил, почему у нас нет ринг-герлз. Я ответил, что в них нет смысла. Это мое мнение. Некоторые со мной не согласились. Но какая мне разница? Мне все равно, что они думают, у меня есть свое мнение. Это мой промоушен, и я в нем принимаю решения. Ни Дана, ни кто-то еще. Дана может делать, что хочет, и я никогда не буду его судить. Но и мне абсолютно все равно, что говорят люди. Если у меня есть мнение, я беру и говорю его. Хабиб Нурмагомедов

25 августа спортсмен назвал ринг-герлз самыми ненужными людьми в ММА. Он добавил, что девушек, выносящих таблички с номерами раундов, не будет на турнире памяти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

После этих слов спортсмен подвергся критике. Нурмагомедова высмеял боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор. Также на слова Нурмагомедова о ринг-герлз отреагировали телеведущие Дмитрий Губерниев и Ксения Собчак.

А ринг-герл Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арианни Селесте заявила, что слова Нурмагомедова ее не задевают.

Ты не обязан испытывать ко мне симпатию. Но ты будешь меня уважать! Арианни Селесте

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