Instagram и WhatsApp перестали работать по всему миру

Казахстан не исключение.

Мессенджеры WhatsApp, Instagram и Facebook перестали работать по всему миру, сообщает zakon.kz.

Пользователи из Казахстана также жалуются на то, что подключиться к социальным сетям не удается.

По данным сайта Downdetector, большинство проблем наблюдаются у пользователей из России, Украины, Польши, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии и других стран. Причины неполадок в работе пока неясны.

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