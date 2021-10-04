Автосалон оказался финансовой пирамидой – клиентов "кинули" на 7 млрд

Полицейские просят всех, кто мог пострадать от действий руководства NurAuto.kz, обратиться к ним с заявлением.

Десятки жителей столицы, намеревавшихся приобрести автомобиль, теперь пишут заявления в полицию, сообщает zakon.kz.

В одном из автосалонов Нур-Султана брали предоплату, на чем сделка заканчивалась передает КТК.

Нам понравилась цена. У них цены были ниже, чем рыночные. Это были арестованные машины. Продавали через аукционы. Они так говорили. Те, кто брал в залог, кредит не мог выплачивать, они эти машины арестовывают, выставляют на аукцион. Они эти машины выкупают, свою накрутку делают и продают уже нам ниже, чем в других автосалонах. клиент автосалона Гульсана Жуашпаева

Рекламировали автосалон, как и нашумевший "Гарант 24 Ломбард", известные блогеры. А вот те, кто платил им, уже исчезли. Пока никого задержать не удалось.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские просят всех, кто мог пострадать от действий руководства NurAuto.kz, обратиться к ним с заявлением.

Сами же клиенты утверждают, что обманутых не меньше 400 человек, в общей сложности их "прокатили" на 7 миллиардов тенге. Причем этого можно было избежать, считают люди, если бы на их жалобы вовремя среагировали.

Первоначально заявление было 22 августа. Тогда весь департамент приехал на автобусе, как положено. Забрали только одного Данияра. Остальные мошенники там оставались. После этого две-три недели работали. Через месяц окончательно закрылись. Тогда надо было всех поймать и закрыть. клиент автосалона Ерболат Султанбеков

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