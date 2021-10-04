Токаев ратифицировал протокол о защите морской среды Каспийского моря

Протокол оценивает воздействия на окружающую среду к Рамочной конвенции.

Президент РК подписал Закон "О ратификации Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Ратифицировать Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, совершенный в Москве 20 июля 2018 года, - говорится в документе.

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