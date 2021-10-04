Хлебопеки Казахстана предупредили, что повысят цены на хлеб

Виноватой во всем оказалась засуха. Год выдался крайне неудачным, в этом сезоне пшеницы собрали на 30% меньше, чем в прошлом.

Недавно в Казахстане выросла цена на макароны. За год стоимость выросла больше чем на 11%. Но основной рост цены на мучные изделия еще впереди, сообщает zakon.kz.

Хлебопеки намерены поменять ценники, так как не хотят работать себе в убыток, передает КТК.

Хлеб высшего сорта в Уральске подорожал на 10 тенге. Пока цену поднял лишь один производитель, так как остальные пекут на запасах старой муки. Сейчас буханка высшего сорта стоит 135-140 тенге. Социальный хлеб продается по 80.

Производители объясняют, что мука из стабфонда на эти цели не выделяется уже несколько лет. При этом себестоимость стала на 25 тенге дороже. Долго такая благотворительность при нынешних ценах продлиться не может.

Если я и подниму после Нового года, ну, 90 он будет стоить. А высший сорт, если уж на то пошло, конкретно наша организация еще не поднимала. Подняли, большинство подняли цены. Я тоже буду поднимать. директор хлебопекарни Олег Талецкий

Мукомолы объясняют, что рост обоснован.

Зерно повысилось на 50%, можно сказать, на 45-50, а мука повысилась всего на 12-15%. Где здесь логика? Куда деваться? начальник финансово-аналитического отдела АО "Желаевский комбинат хлебопродуктов" Талап Сапин

Виноватой во всем оказалась засуха. Год выдался крайне неудачным, в этом сезоне пшеницы собрали на 30% меньше, чем в прошлом.

Для сравнения, в прошлом году мы по озимой пшенице собрали более 20 центнеров с гектара. Расходы на 1 гектар в этом году больше, чем в прошлом году. Сами можете посчитать, в прошлом году 20 центнеров, в этом году 7 центнеров. Это, конечно, все отразится на рыночной стоимости произведенной пшеницы. заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Денис Умашев

Мукомолам не хватает сырья. В ассоциации зернопереработчиков допускают, что дефицит создается искусственно. Производители могут придерживать зерно у себя, ожидая дальнейшего роста цен. Сейчас мягкая пшеница стоит примерно 125 тысяч за тонну.

Примерно к Новому году стоимость пшеницы может вырасти до 150 тысяч тенге, соответственно, возрастут также не только хлеб в цене, но и вся потребительская корзина. Потому, как и яйца, яйцо столовое, и молочная продукция – все зависит от стоимости пшеницы. вице-президент Союза зернопереработчиков РК Таисия Колегова

Ситуация, говорят специалисты, напряженная. Много зерна уходит на экспорт, где его переработка дешевле, чем внутри Казахстана. А это уже бьет по мукомолам – они теряют свои рынки, и целая отрасль может начать испытывать большие проблемы.

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