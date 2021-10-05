Саакашвили сказал, когда прекратит голодовку

Я очень люблю жизнь, но эта голодовка будет до конца моей жизни, - заявил Михаил Саакашвили.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен продолжать голодовку, пока власти не освободят из-под стражи его и тех, кого считают его сообщниками, передает zakon.kz.

Об этом сообщил гендиректор телеканала Mtavari arkhi Ника Гварамия.

Я очень люблю жизнь, но эта голодовка будет до конца моей жизни. Михаил Саакашвили

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении из Украины в Грузию.

В Грузии экс-президент уже был заочно осужден за организацию убийства, коррупцию и превышение полномочий. Саакашвили объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины, гражданином которой теперь является. При этом Владимир Зеленский заявил, что взял ситуацию на личный контроль и пообещал вернуть одиозного политика в Киев в ближайшее время.

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