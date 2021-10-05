Более 16 тысяч человек пострадали от проливных дождей в Китае

Прямой экономический ущерб составил около 26 миллионов долларов.

Более 16 тысяч человек в провинции Ляонин пострадали от проливных дождей, которые обрушились на северо-восток Китая в субботу, сообщает zakon.kz.

Об этом передает Синьхуа со ссылкой на провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

4513 человек в провинции были эвакуированы в безопасные места. Площадь пострадавших сельскохозяйственных угодий составила 2533,13 гектаров, а прямой экономический ущерб - 168 миллионов юаней (около 26 миллионов долларов США).

С 20:00 субботы до 6:00 понедельника на большинство районов провинции обрушились умеренные или сильные дожди, а на некоторые районы - ливни и град. К настоящему моменту стихийное бедствие в той или иной степени затронуло жизни в общей сложности 16 583 человек.

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