Месси 5 октября присоединится к сборной Аргентины на матчи отбора ЧМ-2022

Футболисты сборной Аргентины начали подготовку к матчам отборочного раунда ЧМ-2022.

Трио игроков ПСЖ Лионель Месси, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес вызваны в сборную Аргентины на отборочные матчи на ЧМ-2022, сообщает zakon.kz со ссылкой на Спорт-экспресс.

В то же время их партнер по команде Марио Икарди не попал в список.

Футболисты сборной Аргентины начали подготовку к матчам отборочного раунда ЧМ-2022, - сообщает Twitter команды.

Игроки ПСЖ Лионель Месси, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария присоединятся к сборной Аргентины во вторник, 5 октября.

В октябре сборная Аргентины проведет три матча: против Парагвая – 7 числа, Уругвая – 10 октября и Перу – 14-го. Сборная Аргентины занимает второе место в отборе с 18 очками. Лидируют бразильцы, которые победили во всех восьми матчах.

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