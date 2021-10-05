Опубликована статистика по заболевшим COVID-19 в Казахстане

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За прошедшие сутки зарегистрировано 1624 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 октября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает идти на спад. По сравнению с предыдущим днем наиболее позитивная динамика отмечена в Алматы - выявлено на 100 новых случаев COVID-19 меньше. Лишь в СКО, Мангистауской и Туркестанской областях зафиксирован незначительный рост заболеваемости, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1624 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 894 334 случая.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2257 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 832 498 человек.
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