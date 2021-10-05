"Нет доказательств": Facebook заявила, что сбой не привел к раскрытию данных пользователей

Ранее Privacy Affairs на фоне сообщений о сбое в работе соцсетей сообщило, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на DarkNet.

Компания Facebook утверждает, что вследствие произошедшего в понедельник крупного сбоя в ее работе утечки данных пользователей социальной сети зафиксировано не было, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее интернет-издание Privacy Affairs на фоне сообщений о сбое в работе соцсетей сообщило, что данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на DarkNet. По неподтвержденным данным, речь шла об именах, физических и электронных адресах и телефонных номерах пользователей соцсети.

У нас нет доказательств того, что данные пользователей были поставлены под угрозу в результате периода сбоя, - говорится в заявлении на сайте Facebook.

Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей.

Основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг извинился за сбой в функционировании интернет-платформ Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp.

Мессенджеры WhatsApp, Instagram и Facebook перестали работать по всему миру. Пользователи из Казахстана также жаловались на то, что подключиться к социальным сетям не удается. По данным сайта Downdetector, большинство проблем наблюдается у пользователей из России, Украины, Польши, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии и других стран.

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