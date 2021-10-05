Платные автотрассы: снижение нагрузки на госбюджет и развитие инфраструктуры

До конца года в Казахстане планируется ввести семь участков платных дорог.

Платные дороги – вовсе не только что появившееся явление. В Казахстане их внедрение вызывает споры в обществе: нужны ли, не высока ли оплата за проезд, насколько эффективным окажется это новшество. История платных дорог в Казахстане начинается с 2013 года, и у страны есть все шансы выстроить грамотную дорожную инфраструктуру, как это сделано во всем цивилизованном мире.

Первые современные платные дороги в мире появились еще в середине 20-х годов прошлого века. Их целью стало финансирование строительства дорог и дорожных сооружений: мостов, тоннелей и т.д. "Первооткрывателем" стала Италия: платность на 50-километровом участке междугородней дороги была введена вблизи Милана.

Через несколько лет платные дороги появились в Греции, а затем – во Франции, Испании и Португалии. При этом в последних трех странах строительство платных дорог осуществлялось на основе концессионных отношений, которые позволяли обеспечить быстрое развитие инфраструктуры без использования крупных государственных вложений.

Сегодня система платных автодорог введена не только на всей территории Европы, но и в Азии, США, Канаде, Австралии, государствах Южной Америки и Северной Африки. Появились платные дороги и в странах СНГ – в России и Беларуси.

По формату оплаты на сегодня существует три вида системы взимания платы: закрытая, гибридная и открытая.

Закрытая – это система с пунктами взимания платы, перекрывающими движение. Весь поток транспорта проходит через специальные пункты взимания платы для оплаты проезда, оснащенных шлагбаумами. При таком варианте оплаты необходимо строить пункты взимания платы на каждом съезде с дороги. На пунктах взимания платы нередки заторы.

Гибридная система оплаты предполагает свободный въезд на дорогу, оплата производится при выезде с платной дороги на пунктах взимания платы оснащенных шлагбаумами.

Открытая система взимания платы предполагает отсутствие пунктов взимания платы и шлагбаумов. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках при помощи специальных камер и оборудования. Для того чтобы оплачивать за проезд, в Казахстане предусмотрено около 20 способов пополнения счета на государственный номер автотранспорта, также предусматривается расклейка специальных RFID меток, сигнал с которых будет считываться на контрольных арках, и с которых будет списан баланс в счет оплаты за проезд.

Весной 2021 года австралийское издание Budget Direct провело исследование самых дорогих платных дорог мира и составило несколько рейтингов – какие трассы самые дорогие и в каких странах в среднем самые дорогие дороги.

Эксперты пришли к выводу, что те страны, где платные дороги распространены повсеместно, средний чек, как правило, не очень высокий. И наоборот – чем меньше в стране платных трасс, тем дороже ездить по этим дорогам.

В результате исследований был составлен рейтинг средней стоимости проезда по платным дорогам. Лидирующую позицию в нем заняла Швейцария, где в среднем за проезд по платной автодороге водители отдают 21,9 евро (примерно 10 800 тенге). Между тем в этой стране всего два платных участка, и оба – очень дорогие. Это тоннели под Альпами. Также в пятерке рейтинга расположились Австрия, Фарерские острова, Хорватия и Дания.

Тринадцатую строчку рейтинга заняла Беларусь, где водители платят в среднем почти по 2 тысячи тенге за проезд по платным дорогам.

В рейтинге самых дорогих трасс:

1. Пенсильвания Тернпайк, США – 48 486 тенге. 2. Высокогорная дорога Гросглоккнер, Австрия – 19 488 тенге. 3. Риека – Загреб / Сплит – Дубровник, Хорватия – 16 494 тенге.

Седьмое место в списке досталось белорусской трассе М1/Е30, проезд по которой обойдется в 12 667 тенге.

В августе 2021 года в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития рассказали, что до конца года в Казахстане планируется ввести семь участков платных дорог. При этом стоимость их использования будет зависеть и от класса транспорта: для легковых и грузовых машин, автобусов установят отдельные ставки. При этом для каждого участка останутся альтернативные бесплатные дороги.

Дорога Шымкент – Кызылорда – самая длинная из тех платных, что будут введены в текущем году. Ее протяженность – 441,7 километра. Как указано в приложении к приказу о внедрении платной дороги, стоимость проезда за весь участок составит: для легковых авто – 420 тенге, автобусов и грузовых машин – от 2170 до 10 930 тенге в зависимости от количества пассажиров и грузоподъемности.

Второй по протяженности платный участок дороги – Нур-Султан – Павлодар (375 километров). За всю дорогу водителям придется заплатить 380 тенге на легковом и от 1870 до 9380 тенге на грузовом транспорте, включая автобусы.

Дорога Тараз – Кайнар протяженностью 237,5 километра будет стоить 230 тенге для легкового транспорта и от 1190 до 5990 тенге – для грузового, включая автобусы.

Дорога Капшагай – Талдыкорган имеет протяженность 186 километров. Стоимость проезда по ней: легковые авто – 190 тенге, автобусы и грузовые – от 930 до 4660 тенге.

За проезд по дороге Шымкент – Тараз протяженностью 100,3 километра водители легковых авто заплатят 70 тенге, грузовых и автобусов – от 350 до 1 750 тенге.

В 90 тенге для владельцев легковых автомобилей и в 400-2100 тенге для водителей грузовых авто и автобусов обойдется проезд по дороге Шымкент – граница с Узбекистаном. Еще меньше – 50 тенге для "легковушек" и 330-1600 тенге для грузовиков и автобусов – будет стоить проезд по дороге Щучинск – Кокшетау протяженностью 60,7 километра.

Оплата за проезд по платным дорогам в Казахстане может приниматься на пропускных терминалах или в режиме онлайн. Причем онлайн-оплата выгоднее для легковых автолюбителей. Те, кто проживает в населенных пунктах вдоль платных дорог, смогут приобрести абонемент на годовой проезд в размере 1000 тенге.

В июне 2021 года, отвечая на депутатский запрос, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов объяснил взимание платы за проезд на казахстанских автодорогах.

Для нормативного содержания реконструируемых автодорог внедряется платность, которая позволит в полной мере покрыть затраты на содержание и тем самым снизит нагрузку на республиканский бюджет. Взимание платы за проезд вводится только на участках, отвечающих современным требованиям безопасности и комфортным условиям проезда автотранспортных средств. При этом решение об использовании автодорог на платной основе и утверждение тарифов за проезд, согласно законодательству, принимается уполномоченным органом по автомобильным дорогам в лице министерства, - отметил Бейбут Атамкулов.

Если говорить упрощенно, то до введения платных дорог их содержание оплачивали все налогоплательщики Казахстана, а после – только те, кто этими самыми дорогами пользуется.

Следовательно, значительно снижается нагрузка на государственный бюджет. При этом собранные посредством оплаты за проезд деньги идут исключительно на содержание дорог и развитие инфраструктуры. А это не только скоростные трассы, качественное покрытие и разделенные потоки автомобилей, но и строительство гостиниц, автозаправок и прочих объектов, которых так не хватает казахстанским автолюбителям.

В настоящее время общая протяженность платных участков дорог в Казахстане составляет 682 км. В 2020 году с них собрано 5,7 млрд тенге, что полностью покрывает затраты на содержание.

На сегодняшний день протяженность автодорог общего пользования в республике составляет 96 тысяч км. Из них, согласно Государственной программе инфраструктурного развития "Нурлы жол", до 2025 года доля платных самоокупаемых автодорог должна составить 11,5%.

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