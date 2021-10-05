Снижение добычи нефти в Мангистауской области прогнозирует Минэнерго

Добыча нефти в регионе будет стабильной в течение следующих 5 лет.

Министр энергетики Магзум Мирзагалиев на заседании правительства рассказал, как будут наращивать уровень добычи нефти и газа в Мангистауской области, передает корреспондент zakon.kz.

Министр сообщил, что его ведомством подготовлен профиль добычи нефти в Мангистауской области.

Добыча нефти в регионе будет стабильной в течение следующих 5 лет. Однако затем может наблюдаться некоторое снижение добычи с 2025 года. При этом Мангистауская область обладает значительным потенциалом для роста добычи как нефти, так и газа. Благодаря запуску новых морских проектов, а именно – освоения месторождений Хазар и Каламкас-море, с 2028 года планируется увеличение добычи нефти до 19,5 млн тонн, – добавил он.

Кроме того, по его данным, компанией "КазМунайГаз" на участках, прилегающих к месторождениям Узень, Жетыбай и Каламкас, будут проведены дополнительные геологоразведочные работы. Так, на участках Бектурлы Восточный и Узень-Карамандыбас планируется проведение геологоразведки на сумму 26 млрд тенге.

Чтобы не допустить снижения добычи нефти в регионе, Министерством энергетики и компанией "КазМунайГаз" совместно с заинтересованными государственными органами будут проработаны предложения по предоставлению налоговых преференций по нерентабельным, обводненным, малодебитным месторождениям, расположенным на территории Мангистауской области, – сообщил глава Минэнерго.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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