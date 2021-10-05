Как изменится Мангистау за пять лет

В правительстве прогнозируют существенный рост экономики области.

Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании правительства рассказал, как изменится Мангистауская область в ближайшие пять лет, передает корреспондент zakon.kz.

Главе правительства представили Комплексный план социально-экономического развития региона на 2021-2025 годы.

Мангистауская область является регионом с большим потенциалом развития. Реализация комплексного плана придаст новый импульс развитию области. Всего за 5 лет реализации комплексного плана будут исполнены 214 мероприятий на сумму 2,1 трлн тенге. Экономика региона за указанный период вырастет на 32%, - сообщил Мамин в поддержку документа.

В целом, отметил он, основной задачей на ближайшие годы должны стать развитие нефтегазового сектора, обрабатывающей промышленности, туризма, транспорта и логистики.

В планах также реализация проектов по развитию социальной, инженерно-коммунальной инфраструктуры. Ожидается, что за счет принятых мер качественной питьевой водой будет обеспечено 100% населения региона.

Реализация комплексного плана обеспечит к 2025 году создание порядка 60 тыс. новых рабочих мест, рост объемов промышленности на 27%, рост реальных доходов населения на 40%, то есть реальное улучшение качества жизни и благосостояния населения. В этой связи, необходимо приложить все усилия для качественной реализации Комплексного плана. Министерству национальной экономики и акимату Мангистауской области совместно с заинтересованными госорганами обеспечить своевременное исполнение мероприятий плана, - резюмировал премьер-министр.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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