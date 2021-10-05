"Грани": 140 тысяч случаев кибербуллинга зафиксировано с начала 2021 года в Казахстане

Главной темой программы стала травля, а также к чему может привести игнорирование этой проблемы.

В новом выпуске аналитической программы "Грани" на Первом канале Евразия говорили о буллинге. Если не пытаться решить проблему, то довольно скоро жизнь жертвы травли может оборваться. Согласно криминальной статистике, за восемь месяцев текущего года убийств в стране произошло в 10 раз меньше, чем попыток суицида, - 500 против 5000, передает zakon.kz.

По данным МВД, установить причину детского самоубийства невозможно в 80% случаев.

В одной из школ нашей страны 12-летние учащиеся систематически оказывали психологическое давление на своего одноклассника за то, что он не умел играть в футбол. Насмешки всего класса привели к тому, что мальчик покончил с собой, - привел пример первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев.

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В школах не принято говорить о том, что происходит травля.

Одна из героинь сюжета "Граней" рассказала о своей дочери, которая столкнулась с травлей. Школьница, по словам женщины, занимается спортом, носит короткую стрижку и предпочитает одежду oversize.

Учительница спросила, почему она одевается, как мальчик. "Может, ты еще пол захочешь сменить?" - спросила она. Заявляли, раз она захотела выделиться, то побрилась бы налысо, - говорит мать.

Когда с подачи взрослых над девочкой начали смеяться практически все одноклассники, родители приняли решение перевести дочь в другую школу.

Неприятности произошли и с сыном женщины на уроке хора - мальчика ударил учитель. Когда 11-летний школьник начала плакать, педагог рассмеялся.

Учитель сказал: "Что ты ведешь себя, как девчонка? Еще и плачешь", - вспоминает женщина.

Она вызвала в школу полицию, подала заявление. Педагог в итоге был оштрафован на 30 тысяч тенге. Эта история лишний раз доказывает, что слова преподавателя также могут подтолкнуть весь класс ополчиться на одного ученика.

С трудностями в классе столкнулись и дочери Марата Раимханова, которые учатся в Канаде. Однако там есть возможность защититься от буллинга.

В Канаде есть ресурсы. У каждого школьника есть контакты социальных служб. Обратившись туда, они могут получить квалифицированную помощь, - объясняет мужчина.

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Сейчас набирает популярность кибербуллинг, от которого не спрячешься даже в стенах собственного дома. При этом на поиски виртуального агрессора могут уйти годы. Жертвой травли на просторах Сети стала певица и актриса Макпал Исабекова.

Все красиво и хорошо. Очень тяжелый мощный низ, если бы ноги были длинные - уравновесило бы, - комментировали снимки певицы в Instagram.

Подобные комплименты глубоко засели в сознании актрисы. Она была готова лечь под нож хирурга.

Я наткнулась на статью, что можно удлинить конечности. Сейчас я понимаю, насколько это бредовая идея - сломать себе ноги, чтобы соответствовать стандартам красоты другого человека, - отметила Макпал.

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В студию "Граней" в качестве гостя пришел доктор педагогических наук Талант Болеев. Он считает, что антибуллинговый кодекс просто необходим. Большая работа должна проводиться с родителями. Он уверен, что подвергшийся издевательствам ребенок не сможет сам справиться с обидчиками.

Когда ребенок не видит доверительного отношения, не знает, к кому обратиться, становится жертвой, ему нужно к кому-то обратиться. И этим звеном являются именно родители, - поясняет профессор.

Талант Болеев рекомендует взрослым не игнорировать изменения в поведении ребенка. Если его травят, то необходимо об этом оповестить классного руководителя и школьного психолога. Работать над проблемой должны и жертва, и зачинщик, и взрослые.

По официальным данным, порядка 70 тысяч случаев травли в киберпространстве зафиксировано за прошлый год и 140 тысяч - с начала этого.

В 2020 году по статье "Оскорбление" было заведено 1090 дел, из которых 800 прекратили, 189 человек оправдали, 102 осудили. За восемь месяцев 2021 года заведено 655 дел, 458 из них прекратили, оправдали 118 человек и 79 осудили. За этот же период заведено 386 дел по статье "Клевета", 43 человека были оштрафованы на сумму более чем 17,5 млн тенге.

Случаи травли в школе в большей степени остаются незамеченными. Министерство образования полностью разработает алгоритм взаимодействия всех участников для решений конфликтных ситуаций, - говорит вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова.

Однако депутаты Мажилиса считают, что инструкции будет мало - Казахстану нужна служба квалифицированных психологов и законы. Мажилисмены приняли в первом чтении поправки, которые закрепляют понятия "травля" и "кибербуллинг". Сейчас такие преступления рассматривают по административной статье "Клевета и уголовные оскорбления".

Чтобы узнать, почему за издевательство над животными живодеры даже в редких случаях отделываются лишь штрафом, смотрите программу "Грани" на Первом канале Евразия в это воскресенье в 20:00.

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