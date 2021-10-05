"Жетысу" проиграл в четвертьфинале клубного чемпионата Азии

На женском клубном чемпионате Азии по волейболу остался один представитель Казахстана.

Волейбольный клуб "Жетысу" проиграл за выход в полуфинал иранской дружине "Сайпа", передает zakon.kz.

Коллектив из Талдыкоргана уступил со счетом 0:3 (21:25, 21:25, 23:25). Тем самым на женском клубном чемпионате Азии по волейболу остался только один представитель Казахстана – "Алтай".

Восточноказахстанская команда, досрочно обеспечившая себе место в полуфинале, сыграет с обидчицами "Жетысу".

Полуфинальный матч "Алтай" – "Сайпа" состоится 6 октября.

В другой встрече 12 финала сойдутся победители пар:"Накхонратчасима" – "Ребиско Филиппины""Чуко Мучо" – "Верховный Чонбури" Куандык Шынасилов

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