Когда в Алматы закончится сезон фонтанов

Отключение уже началось.

В акимате Алматы рассказали, когда отключат фонтаны, сообщает zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, 6 октября в городе пройдут сильные осадки - дождь и сильный снег.

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Как отметили в ведомстве, отключение уже началось с начала октября.

25 октября отключат последний фонтан, - отметили в пресс-службе.

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С прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.

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