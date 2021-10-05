"Ехать или не ехать?" - алматинцев рассмешило видео со светофором

Ролик с неработающим светофором опубликовали в соцсети.

Видео с неработающим светофором рассмешило жителей Алматы, сообщает zakon.kz.

Ролик опубликовали в Instagram-паблике.

Как это можно понять? Зеленый и красный (сигналы светофора - прим. ред.) горят. Нам ехать или не ехать? Это у нас на Ауэзова-Абая, - говорит мужской голос за кадром.

Пользователи Сети не прошли мимо и оставили свои рекомендации автору видеоролика.

"Сами знаете", "Вам надо лететь", "Стой там, иди сюда", "Езжай туда, не знаю куда", "На желтый приготовьтесь", "Чуть-чуть ехать, чуть-чуть не ехать", "Поедешь, когда желтый тоже загорится", "Если сзади сигналят, значит можно ехать", "Без машины пешком, а машину оставьте там", "Можешь ехать, но ехать нельзя. Что тут непонятного", - написали они.

В свою очередь в компании по нанесению дорожной разметки и установке светофоров в городе уточнили, почему светофор перестал работать.

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