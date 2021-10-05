Курс доллара падает на торгах

Доллар подешевел сразу на 1,20 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 424,46 тенге, снизившись на 1,20 тенге, передает zakon.kz.

Курс евро также снижается.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 424,5-425,9 тенге, евро – 492,3-494,3 тенге, рос. рубль - 5,84-5,89 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают расти в ходе торгов 5 октября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,27%, составив $77,71 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре выросли на 0,31% — до $81,51 за баррель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!