Раскрыты стратегии ведущих игроков электронной торговли в мире

Рост е-commerce в мире за период пандемии составил 20%.

Эксперт привел примеры успешного ведения торгового бизнеса за рубежом, передает zakon.kz.

В ходе выступления на TEDх Astana, глава известного продуктового ритейлера Magnum Cash&Carry Азамат Османов рассказал об изменениях, произошедших в сфере торговли за последнее время.

Сегодня мы имеем как данность цифровые университеты, онлайн-спорт, онлайн-торговлю. Рост е-commerce в мире за период пандемии составил 20%. Мы видим, что предприниматели довольно успешны в этом направлении и у нас в стране, и за рубежом, - отметил он.

Однако, несмотря на цифровые достижения последнего времени, Османов не считает возможным существование качественного онлайн-сервиса без продуманной офлайн-составляющей:

Американцы называют это "бесшовным опытом": очень важно, чтобы после удобного, приятного заказа онлайн был последующий положительный опыт получения товара. Если у покупателя возникнет диссонанс, после трех неудачных попыток вероятность того, что он вернется, стремится к нулю. Именно поэтому цифровой Amazon купил офлайн-сеть Whole Foods – лидера по продаже продуктов в премиальном сегменте в США. "Яндекс" в этом году вел переговоры с "Азбукой вкуса" - это тоже лидер в продуктовом премиум-сегменте. Я убежден, что будущее не за онлайном – оно гибридно. Весь этот красивый интерфейс и удобный сервис должен сопровождаться качественным "живым" обслуживанием.

Спикер особенно выделил пример Китая. Так, казахстанский рынок электронной торговли сегодня составляет 10% от всех розничных продаж. В России этот показатель аналогичен. В ведущей экономике мира, США, - близок к 15%. А в Китае этот показатель равен 25% за 2020 год.

Как им это удалось? Отчасти – по воле случая. Китай "перескочил" эпоху ноутбуков и сразу перешел на смартфоны. Соответственно, у большой аудитории появился простой удобный инструмент для покупки онлайн. Одновременно у Китая была смелость инвестировать в "экосистему" для смартфонов: в Big data, удобные цифровые интерфейсы, в безналичные платежи. Это дало ему возможность стать номером 1 электронной торговли в мире, - пояснил Азамат Османов.

В своем стремлении к будущему Поднебесная зашла так далеко, что, по словам эксперта, в местных магазинах уже сейчас затруднительно расплатиться наличными или даже картой – оплата принимается через WeChat (китайский мессенджер с широким функционалом – прим. авт.). При этом лидерами рыночной капитализации в Китае сегодня являются компании Alibaba и Tencent, которым принадлежит WeChat.

По мнению руководителя Magnum, Казахстан может не только догнать мировые тренды, но и задавать их.

Мы наследники Шелкового пути, торговля у нас в крови. Если мы сможем пересмотреть наше сознание и начнем разбираться в онлайне, то у Казахстана есть возможность сделать существенный сдвиг. Есть такая новая поговорка: один доллар - тому, кто придумал, 10 долларов – тому, кто сделал, 100 долларов – тому, кто продал и 1000 долларов – тому, кто объединил это все в команду. Именно этим сегодня занимаются цифровые сервисы.

В завершение спикер добавил, что на данный момент многие инвестиционные фонды предпочитают инвестировать и развивать небольшие семейные компании, мерчанты, занявшие определенные ниши в ключевых маркетплейсах. Такой подход, во-первых, улучшает сервис для покупателя, во-вторых, повышает доходность инвестиций в десятки раз.

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