Ограничения подачи воды в Ауэзовском районе Алматы не будет 

Ранее сообщалось, что холодную воду отключат в ряде зданий в Ауэзовском районе Алматы.

Во время ремонтных работ на водопроводных сетях в Ауэзовском районе Алматы холодная вода отключаться не будет, передает zakon.kz.

Жителям Ауэзовского района Алматы, в чьи многоквартирные дома холодная вода поступает по сети трубопроводов, подпадающих под плановый ремонт, подача питьевой воды ограничена не будет. Запланированные на 6 октября ремонтные работы, специалисты предприятия выполнят без отключения воды у потребителей, - сообщили в ГКП "Алматы су".

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Как сообщалось ранее, из-за необходимости замены технологического оборудования на объекте водоснабжения, в течение дня 6 октября планировался ввод ограничений по услуге холодного водоснабжения в здания, расположенные на территории микрорайонов Алмас, Астана, Атамекен, Достык, Куаныш, Мамыр-1, Мамыр-2, Мамыр-4, Мамыр-5, Мамыр-6, Мамыр-7, Тепличный, Шабыт, а также Калкаман-2 в контуре улиц Шаляпина – Мусабаева – Ашимова – Абая (проектируемая).

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