Частного судоисполнителя избили в Алматы

Чемпион мира по боксу угрожал частному судебному исполнителю.

В Алматы избили частного судебного исполнителя Адиля Ермекова. В деле замешан чемпион мира по боксу Жанкош Тураров, передает zakon.kz.

В соцсетях распространяется видео, где судебного исполнителя бьют в область печени во время исполнения должностных обязанностей.

В палате частных судоисполнителей Алматы корреспонденту рассказали, что на видео - мероприятие по сносу пристройки. С иском в суд обратились соседи. Они жаловались на то, что пристройка падала на их жилой дом. Уведомление о том, что на хозяйку дома возбуждено исполнительное производство было направлено 3 сентября. Накануне, 4 октября, судебный исполнитель Адиль Ермеков вместе с двумя сотрудниками полиции прибыл на место, чтобы выполнить свою работу. Однако находящиеся вокруг люди стали оказывать на него давление. Сначала судебного исполнителя пытались душить, затем ударили в область печени.

Судебный исполнитель написал заявление о возбуждении уголовного дела по факту нанесенных побоев и предъявил участковому и полицейским, которые выбежали после избиения на улицу. Сотрудники полиции полностью бездействовали и прямо отказались задерживать преступника. На требование судебного исполнителя задержать Искакова М.Н., сотрудники полиции отмалчивались и бездействовали, - говорится в заявлении Республиканской палаты частных судебных исполнителей.

На этом мужчина, который ударил частного судебного исполнителя, не остановился. Он вызвал на место чемпиона мира по боксу Жанкоша Турарова. Боксер приехал к дому и потребовал забрать заявление из полиции. При невыполнении требований он грозился избить Адиля Ермекова.

В итоге судебному исполнителю не удалось выполнить свою работу.

Прошу обратить внимание, что вынужденное приостановление работ негативно сказывается на ряде лиц, которые проживают по соседству. Если разрушающаяся пристройка снесет соседский дом и нанесет вред здоровью либо жизни проживающих там людей, это происшествие будет на ответственности судебного исполнителя, - сказал Ермеков.

По данным палаты частных судоисполнителей Алматы, Адиль Ермеков обратился к медикам. В данный момент он не на работе.

В полиции Алматы сообщили, что хозяина дома доставили в Управление полиции.

Судоисполнителем написано заявления на хозяина дома, на основании чего назначены соответствующие экспертизы по результатам которых будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

20 сентября в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы 54-летний мужчина открыл огонь по окружающим, когда частный судебный исполнитель выполнял свою работу. Погибли пять человек. Начато расследование по двум статьям "Убийство" и "Нападение на представителя власти". За убийство подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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