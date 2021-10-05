Обновление сельхозтехники стало доступнее с "КомТрансЛизинг"

Новые условия лизинга действуют с 15 сентября.

ТОО "КомТрансЛизинг", входящее в группу компаний "Вираж", сообщило о возобновлении программы Финансовая аренда/лизинг на трактора марки "Беларус".

Новые условия лизинга на сельхозтехнику действуют уже с 15 сентября этого года во всех регионах страны.

По условиям программы возможно приобретение в лизинг тракторов "Беларус" производства заводов, входящих в Группу Компаний "Вираж". При этом при реализации трактора возможна реализация навесного оборудования производства КАИК.

Отметим, что условия программы "Беларус" схожи с условиями государственных программ предоставления сельхозтехники в лизинг с более оперативными сроками принятия решения по сделке.

Срок финансирования по данной программе от "КомТрансЛизинг" составляет до трех лет, ставка НДС – нулевая. Для оформления договора покупки в лизинг достаточно внести от 25% от стоимости техники. Ставка вознаграждения составляет 15% годовых. Необходимо также оформить страхование автостранспорта по ставке 1,02% от стоимости трактора в АО СК "НСК" на год.

Отметим, что приобретение автотранспорта в лизинг эффективно, как для физических лиц, так и для предприятий, поскольку позволяет без привлечения кредитных и отвлечения оборотных средств, приобретать новые автомобили и сельскохозяйственную технику. Здесь не требуется дополнительного залогового обеспечения, вознаграждение по лизингу относится на вычеты из совокупного годового дохода. Также автотранспорт учитывается в качестве основного средства на балансе лизингополучателя, поэтому приобретение ГСМ, ремонтные работы, расходы на эксплуатацию транспорта также идут на вычеты. Процедуру оформления всех документов, таких как постановка на учет, уплата налога на транспорт, страхование, берет на себя лизинговая компания.

Именно поэтому группа компаний "Вираж" 10 лет назад создала дочернее подразделение – ТОО "КомТрансЛизинг", которая сегодня входит в пятерку крупнейших лизинговых компаний Казахстана. При этом услуга автолизинга распространяется на весь модельный ряд брендов ГАЗ, УАЗ, МТЗ, ПАЗ, FAW.

Новые условия программы "Беларус" позволят многим аграриям страны оперативно и на выгодных условиях обновлять свой парк сельхозтехники, помогая добиваться больших результатов по урожаю.

ТОО "КомТрансЛизинг" занимает активные позиции на рынке лизинговых услуг. На сегодня лизинговый портфель компании составляет около 6 млрд тенге, а число клиентов перевалило за отметку 1200 единиц. Из них около 40% - субъекты малого и среднего бизнеса. При этом 50% клиентов воспользовались услугами компании повторно, что свидетельствует о выгодности и удобстве услуги.

Для субсидирования ставки для конечных клиентов ТОО "КомТрансЛизинг" тесно сотрудничает с Фондом "DAMU". Большой опыт работы позволяет компании оперативно принимать решения по оценке платежеспособности клиентов, требуя лишь минимальный пакет документов. При этом уровень просрочки по общему портфелю ТОО "КомТрансЛизинг" составляет менее 1%.

Таким образом, ТОО "КомТрансЛизинг" вносит свой вклад в обновление изношенного парка сельскохозяйственной техники в республике и планирует внедрение дополнительных инструментов для малого и среднего бизнеса.

ТОО "КомТрансЛизинг" представлено во всех регионах Казахстана и располагается в дилерских центрах ТОО "Вираж".

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