Елену Рыбакину ждут на двух крупных турнирах

У первой ракетки Казахстана сейчас очень напряженный и плотный график по турнирам.

Лидер казахстанского женского тенниса Елена Рыбакина готова снова выйти на корты после небольшой травмы на турнире в Чикаго, передает zakon.kz.

У первой ракетки Казахстана сейчас очень напряженный и плотный график по турнирам. И это не просто рядовые соревнования, а состязания пятизвездочной категории.

6 октября Елена выступит на "Мастерсе" в американском Индиан-Уэллсе. Затем полетит в Москву, на Кубок Кремля, где собирается очень солидный звездный состав теннисисток. На российский турнир уже заявились чемпионка US OPEN 2021 Эмма Радукану, олимпийская чемпионка Игр в Токио Гарбинь Мугуруса, Анастасия Павлюченкова, Симона Халеп и другие известные игроки.

Куандык Шынасилов

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