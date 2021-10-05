Зарегистрировать договор залога "Отбасы банк" можно без похода в ЦОН

Система Blockchain является технически выстроенной цепочкой блоков, которая полностью исключает возможность передачи данных третьим лицам.

Госкорпорация "Правительство для граждан" при поддержке Министерства юстиции РК и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с "Отбасы банком" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") внедрили технологию Blockchain в госуслугу по регистрации договора залога недвижимости для физических лиц.

Теперь казахстанцы, оформляющие ипотеку, могут ознакомиться с договором залога в личном кабинете на портале baspana.otbasybank.kz и подписать его с помощью ЭЦП. Готовый результат в виде уведомления о государственной регистрации обременения прав на недвижимое имущество придет им туда же и в личный кабинете на портале eGov.

Раньше человек при регистрации договора залога должен был взять документ в банке и отнести ее в ЦОН. В Центре обслуживания населения договор регистрировали, после чего клиент брал справку об обременении и предоставлял ее в банк вместе с зарегистрированным договором. Теперь благодаря технологии Blockchain этот процесс автоматизирован, человеку не нужно ходить между банком и ЦОНом, банк сам отправит необходимые документы в ЦОН, – сказал председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Адил Кожихов.

Автоматизация услуги по онлайн-регистрации договора залога недвижимости позволит клиентам банка сократить этот процесс с 3 дней до 1 дня. А со стороны "Отбасы банка" будет еще и сокращение операционных расходов на подписание и проверку договоров залога недвижимости.

Онлайн-регистрация залога с применением Blockchain в "Отбасы банке" стартовала две недели назад. Наши клиенты очень ждали эту возможность. Подтверждение тому – история заемщика. В первый же день запуска онлайн-услуги в банке как раз проходило оформление кредита по программе "Шанырак" у многодетной мамы. Созаемщиком у нее выступала дочь, проживающая в другом городе. Она не смогла приехать и подписать необходимые документы. Поэтому на предложение сотрудников банка первыми протестировать новую услугу, наши клиенты сразу согласились. Все, что понадобилось – это электронная цифровая подпись. На сегодня уже порядка 100 подобных договоров залога мы зарегистрировали, – пояснила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

Система Blockchain является технически выстроенной цепочкой блоков, которая полностью исключает возможность передачи данных третьим лицам. Это позволяет обеспечить полную надежность и безопасность передаваемых данных.

Правительство для граждан готово предоставить данную инфраструктуру для всех банков. Сейчас ведутся работы на стороне нескольких банков по подключению к данному проекту.

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