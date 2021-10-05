В Степногорске новый аким 

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Им стал Алпысбай Каиржанов.
Акимом Степногорска стал Алпысбай Каиржанов, сообщает zakon.kz.
Алпысбай Каиржанов родился 11 апреля 1983 года в Акмолинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахская академия транспорта и коммуникации им. М. Тынышпаева
Трудовой стаж:
· Работал в частном секторе (2006-2009);
· Заместитель акима, аким поселка Шортанды Шортандинского района (2009-2010);
· Руководитель отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шортандинского района (2010-2014);
· Заместитель акима Шортандинского района (2014-04.2019);
·Аким Аккольского района Акмолинской области (с 04.2019)
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