Токаев принял делегацию ЕС

Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя ЕС по правам человека Имона Гилмора и специального представителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакалу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял делегацию Европейского союза - специального представителя ЕС по правам человека Имона Гилмора и специального представителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакалу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы взаимодействия в рамках расширенного партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом. Также были рассмотрены вопросы региональной безопасности.

Глава государства проинформировал делегацию ЕС о политических и экономических реформах в нашей стране, а также о мерах по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.

Имон Гилмор, высоко оценив уровень политического и торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Европейского союза, подчеркнул своевременность и важность поддержания контактов для дальнейшего углубления партнерства.

Спецпредставитель ЕС по правам человека высказал мнение, что предстоящий визит президента Казахстана в Брюссель станет важной вехой в развитии двусторонних отношений.

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Делегация ЕС приветствовала лидерство Казахстана в регионе в контексте стабилизации ситуации в Афганистане, особо отметив решения Касым-Жомарта Токаева о размещении офиса Миссии ООН по содействию Афганистану в Алматы и оказания помощи афганским студентам.

Имон Гилмор и Тери Хакала сообщили президенту о том, что они будут представлять Брюссель на Гражданском форуме Центральная Азия - Европейский союз, который открывается в Алматы.

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