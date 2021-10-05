Токаев принял делегацию ЕС

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Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя ЕС по правам человека Имона Гилмора и специального представителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакалу.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял делегацию Европейского союза - специального представителя ЕС по правам человека Имона Гилмора и специального представителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакалу, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы взаимодействия в рамках расширенного партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом. Также были рассмотрены вопросы региональной безопасности.
Глава государства проинформировал делегацию ЕС о политических и экономических реформах в нашей стране, а также о мерах по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.
Имон Гилмор, высоко оценив уровень политического и торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Европейского союза, подчеркнул своевременность и важность поддержания контактов для дальнейшего углубления партнерства.
Спецпредставитель ЕС по правам человека высказал мнение, что предстоящий визит президента Казахстана в Брюссель станет важной вехой в развитии двусторонних отношений.
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Делегация ЕС приветствовала лидерство Казахстана в регионе в контексте стабилизации ситуации в Афганистане, особо отметив решения Касым-Жомарта Токаева о размещении офиса Миссии ООН по содействию Афганистану в Алматы и оказания помощи афганским студентам.
Имон Гилмор и Тери Хакала сообщили президенту о том, что они будут представлять Брюссель на Гражданском форуме Центральная Азия - Европейский союз, который открывается в Алматы.
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