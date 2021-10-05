Пытался избавиться от тела - пропавшего мужчину нашли мертвым в Костанае

Тело погибшего было найдено на берегу реки Тобол.

Сотрудники криминальной полиции Департамента полиции Костанайской области раскрыли убийство, сообщает zakon.kz.

1 октября на пульт 102 Южного отдела Костаная поступило сообщение от 66-летней женщины, которая рассказала, что ее 45-летний сын ушел с дачи, в которой проживала семья и до настоящего времени не вернулся. По данному факту полиция начала розыскные мероприятия. пресс-служба ДП Костанайской области

В ведомстве уточнили, что был установлен 34-летний житель Костаная, который дал признательные показания.

Он указал место, куда спрятал труп потерпевшего. При осмотре места происшествия тело погибшего было найдено на берегу реки Тобол. пресс-служба ДП Костанайской области

По предварительной версии, мотивом преступления послужила ссора между мужчинами.

После нанесения телесных повреждений потерпевшему, от которых он скончался, подозреваемый пытался скрыть улики и избавиться от тела. В настоящее время он арестован, проводятся необходимые следственные действия. пресс-служба ДП Костанайской области

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