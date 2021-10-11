Кто такие мерчанты и почему за ними будущее

Торговля будущего должна представлять собой уникальный микс офлайн- и онлайн-формата.

Эксперт рассказал, как выглядят предприниматели завтрашнего дня, передает zakon.kz.

По мнению главы крупнейшего продуктового ритейлера Центральной Азии Magnum Cash&Carry Азамата Османова, новыми звездами в мире торговли становятся так называемые мерчанты (торговцы, коммерсанты, торгующие на онлайн-площадках– прим. Авт.).

Для многих это новое слово, но, помните, были раньше торговцы с большими клетчатыми сумками? Они завозили товар из Турции, Арабских Эмиратов. Сегодня этот бизнес серьезно изменился: цифровые торговцы могут торговать и на Amazon, и на Wildberries, и на Kaspi. Сегодня есть мерчанты, которые имеют возможность предлагать огромный ассортимент, - объяснил он.

Спикер напомнил, что Magnum является одним из мерчантов платформы Kaspi.kz и на сегодняшний день в тестовом режиме оказывает высококачественный сервис доставки продуктов в Алматы. Для этого компания создала даркстор – "магазин без покупателей", куда заходят только курьеры.

К 2022 году мы планируем оказывать эти услуги уже в Нур-Султане и развиваться дальше, - добавил он.

Квалифицированных мерчантов Османов описывает как предпринимателей будущего, лучше других разбирающихся в предпочтениях своих покупателей. Особенно в свете того, что предпочтения в онлайн и офлайн могут существенно разниться:

Эти предприниматели знают, как продвигать и позиционировать свой продукт на площадках маркетплейсов. Сегодня в той же России создаются целые центры по подготовке мерчантов. Можно, не переезжая никуда в поисках лучшей жизни, торговать успешно. Заказывать, зная буквально несколько иероглифов, товары из Китая, выставлять их на маркетплейс и продавать в любой точке мира.

Османов упомянул курьезный случай, когда, прождав доставки своей покупки более месяца, в итоге получил совсем не то, что заказывал. Он убежден, что будущее e-commerce - именно за качественной работой мерчантов.

Сегодня у Казахстана есть все для того, чтобы не только стать "локомотивом" электронной торговли в регионе, но и нарастить ценность как отечественного бизнеса, так и страны на мировой арене, - уверен эксперт.

Он добавил, что республике предстоит еще многое пройти. Тем не менее уже имеются успешные бизнесмены, создавшие цифровые стартапы, которые работают как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Сегодня страна инвестирует в это. Есть ряд амбициозных проектов. Один из них – Национальная товаропроводящая система. Это такие транспортные кровеносные сосуды, соединяющие Европу с Азией.

Глава Magnum считает, что торговля будущего должна представлять собой уникальный микс офлайн- и онлайн-формата. Так, можно будет приходить в магазины, чтобы увидеть товары своими глазами, ощутить запах свежей выпечки, а, например, громоздкие пачки стиральных порошков и бутылки с водой заказывать онлайн, чтобы их привозили курьеры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!