Самый красивый мужчина в Азии удивил казахстанцев

Приложение zakon.kz
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На своей странице в соцсети Димаш Кудайберген опубликовал снимок, на котором он в очках и с бородой.
Признанный совсем недавно самым красивым мужчиной в Азии Димаш Кудайберген удивил своих фанатов, сообщает zakon.kz.
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На своей странице в Instagram казахстанский певец опубликовал снимок, на котором он в очках и с бородой.
Карантинный стиль в Китае, - подписал Кудайберген фотографию.
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Его фанаты оценили изменения во внешности и оставили восторженные комментарии.
"Ты ли это?"
"Очень идет",
"Неожиданно",
"Ой, красавчик",
"Шикарно выглядишь!"
"Ой, ну, на карантине простительно",
"Можно не узнать, но роковой парень",
"Мы знали, когда-нибудь ты выложишь себя с бородой",
"Вау! Какой горячий и импозантный молодой человек. Борода огонь", - написали они.
Но нашлись и те, кто не оценил бороду Кудайбергена.
"Нет, не идет",
"Убери бороду", - написали другие.
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