Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин провел рабочую встречу с Мирболатом Жакыповым

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы.

Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин провел рабочую встречу с председателем отраслевого профсоюза работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания Мирболатом Жакыповым.

Во встрече также приняли участие заместитель председателя отраслевого профсоюза работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания Атакозы Нурланов, руководитель Профсоюзного центра Актюбинской области Алтынбек Амиргалиев и председатель Актюбинского областного филиала отраслевого профсоюза "Кызмет" Мухтарита Сагындыкова.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития профсоюзного движения в актюбинском регионе.

Отметим, представители отраслевого профсоюза работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания прибыли в Актюбинскую область для участия в региональном форуме "Человек труда - опора Независимости", приуроченном к празднованию 10 октября Дня профсоюзов.

Форум состоится 5 октября в Академии творчества с участием делегатов из Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областей.

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