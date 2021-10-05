Его задержали по подозрению в мошенничестве.

В Нур-Султане по подозрению в мошенничестве задержан директор автоцентра Nur-AvtoKz, передает zakon.kz.

В полицию обратились жители столицы о том, что руководство компании путем обмана и, злоупотребляя доверием, завладело их денежными средствами.

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28-летний директор фирмы под предлогом продажи автомобилей заключал с гражданами договора, но условия не выполнил. Кроме того, подозреваемый путем заключения договоров купли-продажи завладел автомашинами граждан, но не оплатил стоимость. В дальнейшем транспорт реализовал третьим лицам. По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Директор ТОО "Nur-AvtoKz" водворен в следственный изолятор. Проводится расследование.

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