С начала года общая погрузка угля составила 76,6 млн тонн.

Южные регионы Казахстана только начали подавать заявки на поставку угля, так как на юге страны наблюдается относительно теплая погода. Об этом рассказал на брифинге заместитель генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Канат Кобесов, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Кобесова, с начала года общая погрузка угля составила 76,6 млн тонн, что к плану больше на 1,4 млн тонн или на 2%, а к прошлому году больше на 3,2 млн тонн или на 4%.

В том числе, на внутренних потребителей страны погружено 53,5 млн тонн, что к плану больше на 2%, - сказал он.

При этом представитель КТЖ отметил, что касательно внутренних потребителей. То на основные ТЭЦ Казахстана отгружено 47,4 млн тонн угля, что к плану больше на 5%.

Для коммунально-бытовых нужд населения отгружено 6,1 млн тонн или это составило 90% от плана. Отставание на 10% связано с тем, что южные регионы Казахстана только начали подавать заявки на поставку угля, так как на юге страны наблюдается относительно теплая погода. При этом, отмечаю, что северные регионы Казахстана обеспечены коммунально-бытовым углем в полном объеме, - заключил спикер.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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