Производство ж/д техники хотят увеличить в Казахстане

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Аскар Мамин и Анри Пупар-Лафарж обсудили состояние и перспективы расширения сотрудничества по производству и сервисному обслуживанию железнодорожной техники - электровозов и стрелочных приводов.