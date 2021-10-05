С экспортом казахстанского угля возникли проблемы

Отставание от графиков связано с перегрузкой в российских портах.

Из-за перегруженности российские порты отказывались принимать казахстанский уголь в сентябре. На брифинге в фонде "Самрук-Казына" об этом рассказал заместитель генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Канат Кобесов, передает корреспондент zakon.kz.

В страны СНГ погружено 2,7 млн тонн. За сентябрь экспортный показатель выполнен на 90,5%, или меньше на 286,6 тысяч тонн, - сказал Кобесов.

Он объяснил, что отставание от графиков связано с перегрузкой в российских портах.

Отставание экспортной погрузки связано с отказом российских портов в приеме казахстанского угля из-за загруженности портовой инфраструктуры. При этом текущий экспорт угля выше показателей 2020 года, - уточнил спикер.

Также представитель компании рассказал, будут ли меняться тарифы на железнодорожные перевозки в ближайшее время.

Касательно железнодорожных тарифов на перевозку угля сообщаю, что в текущем периоде повышения тарифов не было, и до конца года изменений не планируется. Анализ показывает, что доля транспортных расходов при перевозке угля во внутриреспубликанском сообщении составляет в среднем 8%, доля сервисных вагонных компаний - 10-12%, а оставшаяся доля 80% приходится на доходы угольных разрезов и трейдеров, - заключил Кобесов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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