В Атырау младенца выбросили в туалет: что известно о матери

Ребенка в уличном туалете обнаружила соседка.

3 октября в Индерском районе Атырауской области младенца выбросили в туалет, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Мой город", 31-летняя жительница села никому не рассказывала о своей беременности.

Как выяснилось, скорую помощь вызвала мама женщины, которая увидела, что ее дочь истекает кровью.

Однако сама женщина категорически отказалась от госпитализации. Тем временем ребенка в уличном туалете обнаружила соседка, которая услышала детский плач. Она немедленно вызвала полицейских и бригаду скорой помощи.

Женщина скрывала свою беременность. Малышу повезло, что он не утонул в нечистотах, а приземлился ближе к стенке. Врачи вытащили ребенка из ямы, обогрели, доставили в больницу, сняли рентген, легкие чистые, - рассказала главный врач Индерской районной больницы Анар Доспаева.

Стоит отметить, что женщина работает уборщицей в одном из госучреждений и до последнего дня ходила на работу. О ее беременности не знали ни коллеги, ни близкие родственники. Ранее замужем не была и жила вместе с мамой и 10-летним ребенком.

В пресс-службе департамента полиции области уточнили, что в отношении женщины ведется досудебное расследование по статье 119 УК РК "Оставление в опасности".

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