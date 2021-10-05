Появился первый тизер приквела "Игры престолов"

Премьера сериала запланирована на 2022 год.

В Сети опубликован первый тизер сериала "Дом Дракона" – приквела "Игры престолов", сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

Действие сериала разворачивается за много лет до событий, показанных в "Игре престолов".

В сериале будет рассказана история Дома Таргариенов и гражданской войны, известной как "Танец драконов".

Премьера сериала запланирована на 2022 год.

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